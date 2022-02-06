كوريا الجنوبية تسجل 38691 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 38691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و15 حالة وفاة، وأشارت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 1009688 إصابة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6873 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وجاءت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط الانتشار السريع لـ«أوميكرون» المتحورة من الفيروس.

روسيا تسجل 177282 إصابة بالفيروس

وفي روسيا، سجلت البلاد، أمس السبت، 177282 إصابة بالفيروس و714 حالة وفاة، فيما أعلنت هيئة مراقبة صحة المستهلك أن البلاد ستخفف بعض القيود المفروضة بسبب كورونا اعتبارا من اليوم الأحد، على الرغم من تسجيل أعلى عدد يومي للإصابات بالمرض مع تفشي «أوميكرون».

وأشارت «هيئة مراقبة صحة المستهلك» الروسية، في أحدث قرار، إلى أنه اعتبارا من اليوم الأحد، لن يحتاج أحد إلى عزل ذاتي إذا خالط مصابين بالفيروس، فيما قال الفريق الحكومي المكلف بمكافحة كورونا في عاصمة البلاد موسكو، إن المدارس ودور الحضانة قد تنهي متطلبات العزل للتلاميذ خلال أيام.

عربيا، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، من الوصول إلى مرحلة أخطر مما عليه الحال جراء انتشار كورونا وتزايد أعداد المصابين داخل أقسام العناية في المستشفيات بالضفة الغربية المحتلة.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع نسبة إشغال المستشفيات الحكومية إلى 100%

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، للصحفيين في «رام الله»، أن نسبة إشغال المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية المحتلة وصلت إلى 100% وهذا الوضع يقلق وزارة الصحة جدا، مشيرة إلى إغلاق العديد من الأقسام في المستشفيات وتحويلها لعلاج مرضى كورونا.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية، أن الأراضي الفلسطينية تمر بوضع وبائي صعب إذ تجاوزت عدد الحالات المصابة الذروة المتوقعة وبناء عليه تم إغلاق المدارس في الضفة الغربية المحتلة حتى بداية الأسبوع المقبل لأنها مصدر للعدوى.

ودعت الوزيرة الفلسطينية، المستشفيات الخاصة لفتح أبوابها لمساعدة الوزارة بسبب وجود أعداد كبيرة من المرضى بحاجة إلى إدخال للمستشفيات، وأشارت الكيلة، إلى أن غالبية المصابين هم من «أوميكرون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.