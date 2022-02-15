تفاصيل مصرع 3 أطفال في حريق بشقة بالإسماعيلية.. والسبب «دفاية»

تسببت دفاية كهربائية في اشتعال النيران داخل وحدة سكنية بمنطقة العشريني في حي ثان الإسماعيلية، ما تسبب في التهام النيران للمنزل ومصرع 6 أطفال وإصابة اثنين آخرين باختناق.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق كبير داخل وحدة سكنية بشارع العشريني واحتمالية وجود أطفال داخل الشقة.

انتقال الحماية المدنية

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل بثلاث سيارات إلى مكان وصلت فور الإبلاغ للتعامل مع الحريق ومنع امتداده.

وقال شهود العيان إن الحريق كان ضخما وتسبب في إغلاق الشارع الفرعي المتواجدين المنزل وإغلاق شارع العشريني الرئيسي لضمان دخول سيارات الإسعاف والإطفاء بسهولة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات إسعاف إلى مكان الحريق نقلت جثث 3 أطفال متوفين إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب فيما تم نقل مصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس ورفضت والدة الأطفال نقلها إلى المستشفى

أسماء المتوفين

وتسبب الحادث في وفاة كل من نوح جاسر السيد 3 سنوات، وفهد جاسر السيد 4 سنوات وآثار جاسر السيد 6 أشهر، فيما أصيبت والدتهم حنان محمد مصطفى 28 عاماً مقيمه بحي السلام، باختناق ورفضت النقل إلى المستشفي وأصيب أحد المواطنين ويدعى محمود جمال على 25 عاماً باختناق حاول التدخل لإنقاذ الأطفال وقت الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المنازل المجاورة وفصل النيران عن باقي المنازل.

وانتقلت قوة شرطية بقسم شرطة ثان الإسماعيلية إلى مكان الحادث وحررت محضرا بالواقعة، فيما تم إخطار المعمل الجنائى والنيابة العامة لتولي التحقيقات.