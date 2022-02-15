انتعاشة في حركة الصيد بالبرلس وإبحار أكثر من 500 مركب بعد تحسن الطقس

أكد حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، إن مراكب الصيد العاملة بمياه البحر المتوسط، تعمل بكامل طاقتها، مع تحسن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة الماضية، وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي كما كانت عليه قبل موجة الطقس الباردة التي أثرت على سواحل البرلس خلال الأيام السابقة.

إبحار 540 مركب صيد

وأضاف «شرابي»، لـ«الوطن»، أن عدد المراكب التي تعمل بمياه البحر الأبيض المتوسط، يقدر بنحو 540 مركب صيد تقريباً، ويعمل بها آلاف الصيادين من سكان سواحل البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

انتعاشة في حركة الصيد بالبرلس

وأوضح أن حركة الصيد، خلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت انتعاشة كبيرة وخروج العديد من المراكب إلى مياه المتوسط، بحثاً عن الأسماك البحرية المتنوعة به.

وأشار إلى أن أبرز الأنواع التي يبحث عنها الصيادون في البحر المتوسط قبالة سواحل البرلس: القاروص، الدنيس، الكابوريا، فرجينيا، موسى، الحبار، والثعابين السمكية، وغيرها من الأسماك المتنوعة التي تباع بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى الأسماك التي يجري صيدها من داخل بحيرة البرلس.