منى زكي: مستعدة ألعب لعبة «أصحاب ولا أعز» في الحقيقة.. معنديش أسرار في حياتي

نشرت القناة الرسمية لمنصة «نتفليكس» على «يوتيوب»، مقطع فيديو لأبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي آثار الجدل على مدار الفترة الماضية، يجيبون خلاله على بعض الأسئلة المتعلقة بالفيلم، المأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير «perfect strangers»، الذي تدور أحداثه بشكل أساسي عن مجموعة من الأصدقاء، يلعبون لعبة يتشاركون فيها جميع الرسائل والمكالمات الهاتفية الواردة على هواتفهم.

وبسؤال فريق عمل الفيلم، عن مدى إمكانية لعب تلك اللعبة في حياتهم الواقعية، قالت منى زكي إنها لا تمانع لعبها في الواقع: «اللعبة أكيد ألعبها في الحياة العادية، معنديش أي مشكلة، لأن أنا معنديش أسرار رهيبة في حياتي خالص».

شخصية منى زكي في «أصحاب ولا أعز»

عن مدى الشبه بين شخصيتها الحقيقية وشخصية «مريم»، التي قدمتها ضمن أحداث «أصحاب ولا أعز»، أوضحت منى زكي: «قدرت أحس أوي بالشخصية، لأني تعايشت فيها مع ناس أصحابي، وناس حواليا كتير، عشان كده كنت مهتمة وحابة أبين يعني إيه الست تبقى حاسة أنها مش ست، بسبب الراجل اللي معاها».

وأوضحت ميادة الحراكي، المنتج التنفيذي للفيلم، أن جميع أبطال الفيلم، جلسوا مع بعضهم فترة طويلة في بيت واحد قبل التصوير، ما ساعد على ظهورهم على الشاشة يقنع المشاهدين، أنهم بالفعل أصدقاء مقربين من بعضهم، بالرغم أن منهم لم يكونوا يعرفون بعضهم بشكل شخصي من قبل.

نسخة معربة من فيلم إيطالي

فيلم «أصحاب ولا أعز»، يعد النسخة الـ20 المقدمة من الفيلم الإيطالي «perfect strangers»، وهو أول فيلم عربي من إنتاج منصة «نتفليكس»، من إخراج وسام سميرة في تجربته الإخراجية الراوائية الأولى، ومن بطولة: منى زكي، نادين لبكي، إياد نصار،عادل كرم، جورج خباز، دياماند بوعبود، وفؤاد يمين.

عرض الفيلم للمرة الأولى، خلال حفل خاص في دبي بتاريخ 17 يناير الجاري، وتم عرضه في جميع أنحاء العالم على «نتفليكس» في 20 يناير الجاري.