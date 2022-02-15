محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71%

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021، بنسبة نجاح 71%.

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألفا و844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألفا و234 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألفا و774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%.

وأعرب المحافظ عن تقديره لكل العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب من الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق.

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