ذهبيتان وبرونزيتان لجامعة سوهاج في مهرجان ألعاب الجنوب بالوادي الجديد

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، حصول الجامعة على 4 ميداليات، منها ذهبيتان وبرونزيتان، في مهرجان ألعاب الجنوب في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، في الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري.

وأضاف، أن المهرجان يشارك به 10 جامعات في ألعاب (خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، الألعاب الإلكترونية، الجري الجبلي).

فوز جامعة سوهاج على «أزهر أسيوط»

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن فريق الكرة الطائرة طالبات حصد المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد فوزه على جامعة الأزهر بأسيوط، ثم على جامعة أسوان وفي المباراة النهائية على جامعة الوادي الجديد، مؤكداً دعم الجامعة للأنشطة الطلابية بجميع أنواعها لأنها جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، إلى جانب أهميته في ترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية واكتشاف الطلاب الموهوبين.

وقال صبري محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إن الطالبة رحمة أحمد محمد فازت بالمركز الثالث في ألعاب القوى في مسابقة العدو 100 متر، مضيفاً أنه قد حصلت الطالبة بسمه حسام عبدالحكم على المركز الثالث في مسابقة تنس الطاولة طالبات.

طالبات الكرة الخماسية يحصدن الميدالية الذهبية

ومن جانبه، قال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، إن منتخب الجامعة للكرة الخماسية طالبات قد حصل على الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على التعليم العالي.