طبول الحرب تدق.. تأهب دولي لاجتياح أوكرانيا ودعوات لمغادرة كييف

تصاعدت التوترات على صعيد الأزمة الأوكرانية الروسية بعد إعلان الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي»، عن تقارير تشير إلى بدء الغزو الروسي غدا 16 فبراير، ما دعا عدة دول للتأكيد على رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور.

ووصف الرئيس الأوكراني، الحرب على بلاده بالحرب العالمية الثالثة، لافتا إلى أنّ غدا سيكون يوم الاتحاد الوطني الذي تُرفع فيه الأعلام، قائلا: «نريد السلام ومستعدون للحرب من أجل ذلك».

ودعت أمريكا جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة كييف، إلى مغادرة أوكرانيا، كما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بمغادرة كييف فوراً، وطالبت المملكة المتحدة رعاياها بالمغادرة على الفور فيما لا تزال وسائل الانتقال التجارية متاحة.

ألمانيا تطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور

فيما طالبت السلطات الألمانية رعاياها فى أوكرانيا الذين لا يعتبر وجودهم أساسيا بمغادرة كييف منوهة إلى أنها لا تستبعد اشتعال الحرب، وناشدت دول «إيطاليا، نيوزيلندا، السويد، الدانمارك»، مواطنيها بالمغادرة خلال 48 ساعة على الأكثر، وطالبتهم بإرجاء أي رحلات غير ضرورية إلى كييف، وطلبت الخارجية النرويجية، في بيان، من مواطنيها بأوكرانيا المغادرة، كما دعت الخارجية الإسرائيلية مواطنيها إلى المغادرة.

فيما أوضحت السلطات في هولندا أنّ سفيرها في كييف عقد اجتماعاً مع المواطنين الهولنديين المقيمين في أوكرانيا، ودعاهم لمغادرة البلاد بالسرعة القصوى، قائلا: «على الراغبين في البقاء الاستعداد لاحتمال قيام الحرب».

دول عربية تناشد رعاياها مغادرة كييف

وطالبت دول «العراق والكويت والسعودية والأردن والإمارات والمغرب والكويت والإمارات والسعودية والأردن»، مواطنيها بمغادرة أوكرانيا، كما حثت مواطنيها على التواصل مع السفارات لتسهيل عمليات الإجلاء، وتأخير أي خطط سفر إلى أوكرانيا.