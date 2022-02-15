واشنطن توصي رعاياها بمغادرة بيلاروسيا.. وكندا ترسل أسلحة فتاكة لـ أوكرانيا

أوصت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها بمغادرة بيلاروسيا بشكل فوري بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كشف أمس الاثنين، أن بلاده قررت نقل عمليات سفارتها لدى أوكرانيا مؤقتا من كييف إلى لفيف غربي البلاد، مؤكداً في بيان أن بلاده تريد ضمان أمن مواطنيها.

«بلينكن» يناشد كل مواطن أمريكي لا يزال في أوكرانيا مغادرة البلاد فوراً

وناشد بلينكن، كل مواطن أمريكي لا يزال في أوكرانيا مغادرة البلاد فوراً، وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لخفض تصعيد الأزمة.

وكانت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، قالت في وقت سابق، إنه ليس لديها ما تقوله عن احتمال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعا في وقت سابق خلال مكالمة هاتفية مع بايدن نظيره الأمريكي لزيارة كييف في أقرب وقت ممكن.

بدوره، قال حارس أمني أوكراني بالسفارة الأمريكية في كييف لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن جميع الأمريكيين غادروا وإن المبنى بات الآن مغلقاً، فيما تعذر رؤية أي علم أمريكي.

من جانبها، أعلنت الحكومة الكندية، موافقتها على إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا ومنح كييف قروضا بقيمة 500 مليون دولار كندي لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان روسي.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو خلال مؤتمر صحفي، إنه في ضوء خطورة الوضع وبعد التحاور مع الشركاء في أوكرانيا، وافقت على إمدادهم بمعدات وذخائر فتاكة بقيمة 7.8 ملايين دولار كندي «6.13 ملايين دولار أمريكي».

«ترودو»: القصد من هذا الدعم هو ردع عدوان روسي آخر

وأشار ترودو، الى أن القصد من هذا الدعم من قبل كندا وشركاء آخرين هو ردع عدوان روسي آخر، وأضاف رئيس الوزراء الكندي، أن «أوتاوا» ستمنح أوكرانيا قروضا إضافية ليصل المبلغ الإجمالي المعلن منذ بداية العام الى 620 مليون دولار كندي «490 مليون دولار».