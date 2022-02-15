ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية للذهب بـ 1.5% على خلفية أزمة أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، لتحقق 1864.94 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.5%، لتسجل 1869.60 دولار.

وجاء ارتفاع الذهب على خلفية المخاوف من الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتزايد القلق من اندلاع نزاع كبير في أوروبا مع حشد موسكو أكثر من 100 ألف جندي روسي عند الحدود الأوكرانية، فيما نفت روسيا وجود نية هجومية لديها.

وقلت السلطات الروسية في وقت سابق، إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا الشرقية، مطالبة بضمانات أمنية.

وفي سياق متصل، ارتفع البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات 0.2 % إلى 2311.93 دولار للأوقية، ليبلغ أعلى مستوى له في أسبوعين، كما صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9%، ليسجل 23.78 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 1027.75 دولار.

من جانبها، تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك».

وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بـ 17.09 نقطة أو 0.39%، ليسجل عند الإغلاق إلى 4401.55 نقطة.

تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 0.24 نقطة ليحقق عند الإغلاق بـ 13790.92 نقطة

كما شهد مؤشر «داو جونز الصناعي»، تراجعا بـ 172.28 نقطة أو 0.5 % ليحقق عند إغلاق بورصة نيويورك، 34565.78 نقطة، وخسر مؤشر «ناسداك المجمع» 0.24 نقطة ليحقق عند الإغلاق بـ 13790.92 نقطة.

وفي إسبانيا، سجل المؤشر الرئيس في بورصة مدريد «ايبكس 35» تراجعاً بلغ 2.55% في ختام جلسة تداولات، أمس الاثنين، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتراجع مؤشر«ايبكس 35» إلى 8573 نقطة، جراء تراجع أسهم جميع البنوك والشركات الإسبانية، فيما نجت شركة «سلنيكس تيليكوم» لخدمات الاتصالات اللاسلكية والبنية التحتية من هذا التراجع.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.16%

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات مع تزايد المخاوف بشأن التوتر بين روسيا واوكرانيا، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.16% لتبلغ عند التسوية 96.48 دولار للبرميل، كما شهدت العقود الآجلة لخام تكساس ارتفعا بنسبة 2.53% لتبلغ عند التسوية 95.46 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».