رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي مصر 2022، من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث خلال الساعات الماضية، خاصة بعد إتاحة هيئة التأمينات الاجتماعية عدد كبير من الخدمات أونلاين؛ لتجنب الازدحام، وإنهاء الخدمات إلكترونيًا في أي وقت.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي مصر 2022، والخدمات التي يقدمها موقع هيئة التأمينات الاجتماعية في السطور التالية:

رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالرقم القومي مصر 2022

يمكن للراغبين الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الدخول على موقع الهيئة من هنـــا، والاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، بالرقم القومي من خلال اتباع الآتي:

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

ومن الخدمات المتاحة على موقع التأمينات الاجتماعية، الدخول على الخدمة بشكل مباشر من هنـــا.

يتم بعدها اختيار خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني»، ثم يتم الضغط على بدء الخدمة.

ويطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية التي تتضمن الرقم القومي للمستعلم، وإدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية، والضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

وأخيرًا الضغط على إرسال الطلب.

وفي الصفحة التالية، تظهر بيانات الرقم التأميني للمستعلم.

الخدمات الإلكترونية على موقع التأمينات الاجتماعية

ويمكن للمستخدمين الحصول على عدد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، التي جاءت كالتالي:

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمومن عليه، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، والاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.