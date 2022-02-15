أمريكا ترفع رايات الخطر لأعلى مستوى بشأن 6 دول.. تجنبوا السفر إليها

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توصيات إلى مواطنيها، حثتهم خلالها على تجنب السفر إلى كوريا الجنوبية، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بـ«أوميكرون» المتحور من فيروس كورونا المستجد في البلد الواقع في شرق القارة الآسيوية.

أمريكا تحذر من السفر لـ6 دول بسبب تفشي كورونا

بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، دعا مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي، في بيان، المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى 6 دول بسبب تفشي كورونا فيها.

ورفع المركز مستوى خطورة الفيروس إلى الرابع «أعلى المستويات» في: كوريا الجنوبية وبيلاروسيا وأذربيجان وجزر القمر وبولينيزيا الفرنسية وجزر سان بيير وميشلون الفرنسية.

وطلب من المواطنين الأمريكان، الذين يحتاجون للسفر إلى سول بشكل ضروري، بأخذ اللقاحات الكاملة، بالإضافة إلى الجرعات المعززة، إذا توفرت لهم الفرصة، حفاظا على سلامتهم.

أوميكرون يزيد إصابات الفيروس بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 57 ألفا و177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما في ذلك 57 ألفا و12 حالة إصابة منقولة محليا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات إلى مليون و462 ألفا 421 حالة إصابة، في حين وثقت 61 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 7 آلاف و163 حالة، وسط الانتشار السريع لمتحور أوميكرون بالبلاد.

جرعة رابعة من اللقاحات في سول

مع الارتفاع السريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا، بدأت عاصمة كوريا الجنوبية سول، بإعطاء الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، وفقا لوكالة الأنباء «يونهاب».

ويبلغ عدد المستهدفين لمن هم فوق 18 عاما من الجرعة الرابعة 1.3 مليون شخص، جرى تطعيمهم بـ3 جرعات، مع خطط لتوسيع الجرعة المعززة الثانية للمصابين في مرافق التمريض بداية من الشهر المقبل.