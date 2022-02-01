كورونا يتفشى في كوريا الجنوبية والدنمارك.. أكثر من 18 ألف إصابة

استمر ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، حيث أعلنت وزارة الصحة الكورية عن تسجيل ما يزيد عن 18 ألف إصابة لأول مرة في البلاد، وقالت السلطات الصحية إنّ تلك الزيادة جاءت بسبب انتشار سلالة «أوميكرون» خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

زيادة غير مسبوقة في الإصابات

وبحسب الوكالة الكورية للأنباء «يونهاب»، فإن الإصابات من بينها 18,123 حالة محلية، في حصيلة جديدة غير مسبوقة، حيث جاءت بعد 3 أيام متتالية من تسجيل نحو 17 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات اليوم الثلاثاء أكثر من 6 آلاف حالة، وكان إقليم «كيونغ كي»، سجل 5,509 حالة جديدة، وتلته مدينة سيئول بـ 4,103 حالات، ومدينة إنتشون الساحلية الغربية بـ 1,366 حالة.

الإصابات تتخطى حاجز الـ29 ألف إصابة

وأعلنت وزارة الصحة في الدنمارك اليوم الثلاثاء عن تسجيل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن الدنمارك سجلت 17 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس المستجد، وكانت التقارير البيانية الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، كشفت أنّ أكثر من 13 مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

حصيلة روسيا من إصابات كورونا خلال يوم واحد

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الروسية أكثر من 100 ألف إصابة خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المصابين فى البلاد إلى 11 مليونا و861 ألفا و77 إصابة، كما سجلت روسيا، خلال نفس الفترة، 617 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، فيما تعافى 28 ألفا و944 شخصا من الإصابة.