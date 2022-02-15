منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها: كل سنة وإنتي منورة حياتي (فيديو)

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلاد والدتها، معبرة عن حبها الشديد لها، كما وجهت رسالة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

ونشرت منة فضالي فيديو مجمع لصور والدتها على أغنية «انزل يا جميل عالساحة» لوليد توفيق، وعلقت عليها قائلة: «أمي الحياة كلها كل سنة وإنتي الدنيا كلها كل سنة وإنتي منورة حياتي كل سنة وإنتي جنبي ومعايا وفي ضهري كل سنة وإنتي الحب الحقيقي».

منة فضالي لوالدتها: بحبك

وتابعت: «عقبال سنين كتير يا أمي وإنتي بصحة وسعادة والابتسامة ما تفارقك أبدا ويشفيكي يارب والله يديم عليكي روحك الطيبة، ماما بحبك عقبال 100 سنة يا قلبي».

منة فضالي تكشف عن كفالتها طفل رضيع قبل وفاته

وكانت الفنانة منة فضالي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بعد أن كشفت عن نيتها في كفالة طفل رضيع بعد ولادته بـ5 أيام، ولكنه توفي قبل أن تنتهي من إجراءات الكفالة.

وقالت «فضالي» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الولد ده اتولد من 5 أيام، أمه خلفته في مستشفى بالفيوم، وقالت لهم أنا مش عاوزاه إرموه في الشارع»، مشيرة إلى أن إحدى الممرضات حاولت أخذه لتربيته ولكن زوجها رفض، فأعادته مرة أخرى إلى المستشفى.

وأضافت أنها سافرت إلى الفيوم وأخذت الطفل لطبيب من أجل علاجه، وبدأت إجراءات الكفالة ولكنهم أخبروها بوفاته قبل الانتهاء من الإجراءات، متابعة: «مش قادرة أوصف لكم حالتي حقيقي، ولا أوصف كرهي للست اللي خلفت حتة لحمة ورمتها وراحت تشوف نفسها مش الأم اللي بتخلف الأم اللي بتربينا».

منة فضالي تعلن تعافيها من كورونا

وأعلنت منة فضالي منذ أيام تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للعزل المنزلي لمدة 14 يوما، ونشرت عبر حسابها قائلة: «الحمد لله بقيت نيجاتيف.. بعد 14 يوم في البيت كورونا، أسبوع من الـ14 يوم.. كنت بموت فيه بجد، خلوا بالكم المرض صعب ومتعب جدا».