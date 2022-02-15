«الأرصاد»: طقس شديد البرودة ليلا.. وفرص لتساقط الأمطار «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون الطقس في فترة الليل شديد البرودة وتكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

ارتفاع في درجات الحرارة وطقس دافئ

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وسيكون معتدلا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مائلا للدفء على شمال الصعيد، ودافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 9.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

مطروح العظمى 17 والصغرى 11.

سيوة العظمى 18 والصغرى 6.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 11.

دمياط العظمى 17 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 9.

السويس العظمى 20 والصغرى 9.

العريش العظمى 18 والصغرى 11.

طابا العظمى 20 والصغرى 14.

كاترين العظمى 15 والصغرى 2.

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 23 والصغرى 13.

الفيوم العظمى 20 والصغرى 5.

بني سويف العظمى 21 والصغرى 7.

المنيا العظمى 20 والصغرى 7.

أسيوط العظمى 21 والصغرى 6.

سوهاج العظمى 22 والصغرى 6.

قنا العظمى 24 والصغرى 8.