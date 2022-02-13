الأرصاد تعلن درجات الحرارة في المحافظات: القاهرة 19 والصعيد 20

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة الآن على بعض مدن ومحافظات الجمهورية طبقًا لما رصدته محطات الهيئة، فتسجل الآن القاهرة 12 درجه مئوية، والإسكندرية 16، ومطروح 16، وبورسعيد 16، والإسماعيلية 14، وأسيوط 13، والأقصر 18، وأسوان 17، وأبو سمبل 18، وشرم الشيخ 21، الغردقة 20، وسانت كاترين 10، ومرسى علم 18، والطور 17 درجة مئوية.

وكشفت خبراء الأرصاد، سبب حدوث الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى علي شمال البلاد، موضحة أنَّها نتيجة تكوّن مرتفع جوي يعمل على استقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاع في درجات الحرارة، إذ تسجل القاهرة 20 درجة، كما تتدهور الرؤية الأفقية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة نتيجة تكون الشبورة المائية.

حالة الطقس غدا

ويسود الاثنين طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين

ووفق بيان خبراء الأرصاد، فإن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 14 فبراير جاءت على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى سجلت درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري سجلت درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية سجلت درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء سجلت درجة الحرارة العظمي 23، والصغري 15.

- شمال الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

- وأخيرًا يشهد جنوب الصعيد ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية خلال تلك الفترة إذ سجلت درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.