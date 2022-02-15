«الأرصاد»: شبورة كثيفة وفرص لسقوط أمطار وطقس معتدل بالقاهرة الكبرى

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم مائل للبرودة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ودافئ على جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد فى بيان صدر عنها، إلى أنّ طقس القاهرة الكبرى سجل 11 درجة مئوية صباحا، وستصل إلى 20 درجة مئوية في فترات الظهيرة، فيما تسجل السواحل الشمالية 17 درجة مئوية، وتصل إلى 26 درجة بمحافظات جنوب الصعيد، و21 درجة بمحافظات شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة، أنّ فرص سقوط الأمطار الخفيفة مازالت قائمة، خاصة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، كما شدّدت الهيئة على ضرورة توخى الحذر الشديد من الشبورة الكثيفة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المالية، بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة على عدد من محافظات ومدن الجمهورية اليوم:

القاهرة 20- 09

الإسكندرية 17- 11

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 09

دمنهور 18- 10

بلطيم 16- 10

مطروح 17- 11

السلوم 17- 10

سيوة 18- 06

بورسعيد 18- 11

دمياط 17- 11

الزقازيق 20- 09

المنصورة 20- 09

الإسماعيلية 20- 09

السويس 20- 09

العريش 18- 11

رفح 18- 11

رأس سدر 22- 11

نخل 18-00

نويبع 16-21

طابا 20- 14

كاترين 15- 02

الطور 21-10

شرم الشيخ 23-14

الغردقة 23- 13

مرسى علم 20- 11

الفيوم 20- 05

بني سويف 20-07

المنيا 21-07

أسيوط 21- 07

سوهاج 22 -06

قنا 24- 08

الأقصر 25- 09

أسوان 26- 10

إدفو 26-08

أبو سمبل 23-12

الوادي الجديد 19- 06

شلاتين 26- 12

أبو رماد 26- 13

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.