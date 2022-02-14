الأرصاد الجوية: استمرار الشبورة الكثيفة على بعض الطرق حتى الظهيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تبدد الشبورة المائية الكثيفة التي شهدتها الطرق القريبة من المسطحات المائية، والتي بدأت بعد منتصف الليل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكدت هيئة الأرصاد، فى بيان صادر عنها، أن الشبورة تسببت في حجب الرؤية الأفقية على الطرق المؤدية إلى محافظات القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، مشيرة إلى أم انقشاع الشبورة قبل الظهيرة، ليسود طقس معتدلا خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس اليوم معتدل، على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، كما سيكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية حيث تسجل درجة الحرارة العظمي 18 درجة مئوية، فى حين سيكون مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ما بين 8 و9 درجات، لتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 8 و10 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الإثنين:

القاهرة 20 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 20 10

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 18 10

سيوة 18 06

بورسعيد 18 11

دمياط 18 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 23 11

نخل 19 00

نويبع 22 16

طابا 20 14

كاترين 15 02

الطور 21 10

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 13

مرسى علم 22 12

الفيوم 21 05

بني سويف 2107

المنيا 2107

أسيوط 21 06

سوهاج 22 06

قنا 26 09

الأقصر 27 09

أسوان 27 10

إدفو 26 10

أبوسمبل 2312

الوادي الجديد 24 08

شلاتين 25 12

أبورماد 25 13

حلايب 22 12

رأس حدربة 22 12