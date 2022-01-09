السجن المشدد 5 سنوات لموظف في «أصاب أحد الأشخاص بعاهة مستديمة»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة موظف في شركة خاصة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته بضرب شخص عمدا مع سبق الإصرار.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، السعيد محمود محمد، وأمانة سر رجب شعبان، محمد علاء.

عاهة مستديمة

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 1947 لسنة 2021 جنايات عين شمس، أن المتهم «عمر. ش» 21 عامًا، موظف بشركة خاصة، في يوم 29 يناير 2021، ضرب المجنى عليه «فايد. م» مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف بينهما وبيَّت النية وعقد العزم على التعدي عليه، وما ظفر به حتى ألقى بوجهه مادة حارقة أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وقد نشأ عنها عاهة يستحيل شفاؤها، وهي فقده للإبصار بالعين اليمنى تقدر نسبتها 35%، ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما من قانون العقوبات مكرر من القانون بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بقرار وزير الداخلية.

محاكمة جنائية

وجاء في أقوال المجنى عليه «فايد. م»، بأنه على إثر خلافات سابقة مع المتهم تعدى عليه المتهم بمادة حارقة حال سيره بالطريق العام مما أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والشاهد الثاني، بإبصاره للمتهم حال تعديه على المجنى عليه بحافظة بلاستيكية، كيس يحوي مادة حارقة مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

أقر المتهم بتحقيق النيابة العامة بارتكابه الواقعة. وأثبت تقرير الطب الشرعي، إن إصابة المجني عليه خلفت فقدا كاملا للإبصار بالعين اليمنى وهو ما يعد عاهة مستديمة تصدر نسبتها 35%.