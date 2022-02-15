شركات السياحة تستعد لبدء تسيير رحلات العمرة عبر التسويق للبرامج

قال باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنّ شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، وعددها 1381 شركة، جاهزة لبدء تسيير رحلات العمرة لهذا العام والتي من المتوقع أن تنطلق خلال الأيام العشر المقبلة، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود العديد من الأزمات التي أثرت بالسلب على نسب حجوزات البرامج كأزمة خضوع كافة المعتمرين المصريين المسافرين للعمرة لحجر صحى مؤسسي لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام فور وصولهم للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة بشكل كبير هذا العام بعد ارتفاع سعر تكلفة البرنامج إلا أن الشركات بدأت في تسويق الرحلات للمواطنين.

دمج حصتي رجب وشعبان من تأشيرات العمرة في حصة واحدة

وأضاف لـ«الوطن»، أنه يحق لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام وعددها نحو 1381 شركة دمج حصتها من تأشيرات العمرة الممنوحة لها في شهري رجب وشعبان وعددها 30 تأشيرة، 15 تأشيرة لكل شركة بكل شهر في حصة واحدة، شريطة أن يتم تنفيذ تلك التأشيرات قبل بداية شهر رمضان، لافتا إلى أنه يحق للشركة تنفيذ تلك التأشيرات المدمجة ببرنامجين مختلفين بحيث يكون أحدهما على سبيل المثال برنامج عمرة 3 نجوم والأخر 5 نجوم على أن يكون موعد تنفيذهما فى يوم واحد وبوجود مشرف لكل مجموعة.

أخر موعد لعودة معتمري شهر شعبان هو 10 رمضان

وأوضح أنه في حالة تنفيذ شركات السياحة حصتها الشهرية من تأشيرات العمرة بشكل منفصل، فإن آخر موعد لعودة معتمري شهر شعبان سيكون يوم 10رمضان، لافتا إلى أنّ قلة أعداد التأشيرات الممنوحة للشركات والمحددة بنحو 45 تأشيرة لكل شركة خلال أشهر «رجب وشعبان ورمضان»، كان أحد الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار برامج العمرة هذا العام.

يشار إلى أنّ الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام حددت «كوتة»، عددية من تأشيرات العمرة لكل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، كما حظرت سفر المواطنين غير الحاصلين على أي من الأمصال المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن الذين يعانون من أية أمراض مزمنة، إضافة إلى الأطفال أقل من 12 عاما.