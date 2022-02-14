تشمل رد قيمة رحلة العمرة.. بنود وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين

أعلن علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، عن تطبيق وثيقة تأمين صحي إجبارية على كافة المواطنين المصريين المسافرين للعمرة، هذا العام، لافتا إلى أنّ وثيقة التأمين الصحي وفقا لما أعلنته غرفة شركات السياحة بشكل رسمي، تشمل العديد من الخدمات الطبية والصحية للمعتمرين في ظل جائحة كورونا وفي ضوء الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر والسعودية لحماية المعتمرين المصريين منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك .

الغرفة لم تعلن رسميا قيمة رسوم وثيقة التأمين الصحي

وأضاف لـ«الوطن»، أن الغرفة لم تحدد بشكل رسمي حتى الآن قيمة وثيقة التأمين الصحي الإجباري على المعتمرين المصريين أو الرسوم الأخرى.

الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين

ولفت إلى أنّ الغرفة حددت الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين والتي تشمل العديد من الخدمات التي سيستفيد منها المصريون طوال مدة برنامج العمرة مشيرا إلى أنّ تلك الخدمات تشمل ما يلى :ـ

1- تتحمل الوثيقة رد قيمة برنامج العمرة حال إلغاء رحلة المعتمر بسبب ثبوت إصابته بكورونا وفقا لنتيجة تحليل الـ« p.c.r»، الذى يجريه قبل السفر للسعودية بـ 72 ساعة، وذلك وفقا لسعر البرنامج المدرج على البوابة دون تذاكر الطيران بحد أقصى 50 ألف جنيه .

2- حال تعليق رحلة العمرة من قبل السلطات المصرية أو السعودية بالنسبة للرحلات المدرجة على البوابة المصرية للعمرة بالنسبة للمواطنين المصريين المقرر سفرهم خلال 7 أيام اعتبارا من تاريخ قرار إلغاء الرحلات فإن الوثيقة تتحمل رد قيمة الرحلة وفقا للسعر المدرج على البوابة بدون تذاكر الطيران بحد أقصى 50 ألف جنيه.

3- تتحمل وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين المصروفات الطبية الطارئة بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد.

4- حددت الوثيقة الحد الأقصى لسن المعتمر المشمول بالتأمين بـ 85 سنة .

5- تغطى وثيقة التأمين الصحي المصروفات الطارئة لتغطية تكاليف العلاج من كورونا (بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد).

6- تغطى وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين المصروفات الطبية الطارئة الخاصة بالإخلاء الطبي أو إعادة المسافر لمصر في حالة الأمراض الخطيرة والحوادث (بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد).

7- يكون نطاق تغطية وثيقة التأمين الصحي (جدة - مكة - المدينة المنورة ).

8- مدة التغطية التأمينية للمعتمرين (مدة برنامج العمرة ).

9- تتحمل وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين مصروفات إعادة الجثمان في حالة وفاة المعتمر نتيجة أي سبب (بحد أقصى 100 ألف جنيه للفرد).