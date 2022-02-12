شركات السياحة: المواطنون استخدموا طرقا بديلة لأداء العمرة هذا العام

لجأ بعض المواطنين المصريين، لطرق أبواب مختلفة لأداء مناسك العمرة هذا العام، في ظل عدم بدء رحلات العمرة بشكل رسمي حتى الآن، ووفقا لأيمن كامل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فإن بعض المواطنين بحثوا عن طرق يستطيعوا من خلالها، السفر لأداء العمرة، في ظل عدم فتح وزارة السياحة باب التقدم للعمرة آنذاك، فضلا عن قرار السعودية، إلغاء تعليق قدوم المصريين لأراضيها ديسمبر الماضي.

وتابع كامل في تصريحات لـ«الوطن»، أن آلاف المواطنين، لجأوا لسماسرة ووسطاء ومكاتب خدمات سياحية، لإتاحة فرص لهم للسفر لأداء العمرة، مضيفا أنهم نجحوا بالفعل في السفر لأداء العمرة، عن طريق الحصول على تأشيرات سياحية للمملكة العربية السعودية، وتأشيرات زيارة، سواء تجارية أو عائلية، لا سيما أن السلطات السعودية، تسمح لحاملي أية تأشيرات للمملكة، بأداء المناسك.

أسعار التأشيرات السياحية والتجارية للمملكة

وأشار كامل، إلى أن قيمة تلك التأشيرات، تراوحت بين 6 إلى 15 ألف جنيه، خاصة أن التأشيرة التجارية تكون لمدة عام، ويمكن استخدامها للسفر للمملكة العربية السعودية أكثر من مرة خلال مدة صلاحيتها، لافتا إلى أن تلك التأشيرات، أضاعت على الدولة مبالغ مالية كبيرة، كان يمكن تحصيلها حال سفر المواطنين من خلال رحلات العمرة، التي تنظمها الشركات السياحية.

بوابة العمرة لم تعمل بشكل رسمي حتى الآن

أوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه على الرغم من أن قانون إنشاء البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، يقضي بأن تأشيرات السياحة للمملكة العربية السعودية، يجب أن تصدر من خلال البوابة وبباركود خاص بها، إلا أن عدم عمل البوابة بشكل رسمي حتى الآن، جعل كل تأشيرات السياحة التي صدرت لمواطنين مصريين إلى السعودية، لا تمر من خلال البوابة، وهو ما أدى إلى عدم حصول البوابة على أية رسوم، مقابل تلك التأشيرات، فضلا عن عدم معرفة أعداد المواطنين، الذين سافروا من خلال تلك التأشيرات للمملكة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، قصرت موسم العمرة لهذا العام، في أشهر رجب وشعبان ورمضان فقط.