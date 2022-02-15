الإحصاء: المصريون «أكلوا» تونة ورنجة بـقيمة 4 مليارات جنيه في 2021

تواصل «الوطن»، استعراض بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية لشهر نوفمبر 2021، والتي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشكل دوري، وتتضمن قيمة وحجم الصادرات والواردات للسلع الاستهلاكية والمعمرة والسلع والمنتجات الغذائية، خلال 11 شهرا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، ومقارنتها بنظيرتها خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

2.9 مليار جنيه قيمة استيراد تونة قطعة واحدة في 11 شهرا

وكشفت النشرة السنوية للتجارة الخارجية، أنّ مصر استوردت «تونة»، مُعلبة محفوظة كاملة أو مقطعة وغير مفتتة ومفرومة، ورنجة، بقيمة 259 مليونا و257 ألف دولار، بما يعادل 4 مليارات و70 مليونا و334 ألفا و900 جنيه مصري خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 .

وأوضحت النشرة أنّ مصر استوردت منتج «التونة»، المحضرة والمحفوظة، بـ187 مليونا و354 ألف دولار بما يعادل 2 مليار و941 مليونا و457 ألفا و800 جنيه مصري تقريبا ، خلال 11 شهرا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، مقابل 2 مليار و500 مليون و5 آلاف و200 جنيه خلال نفس الفترة في 2020، بنسبة زيادة بلغت 17.7 %.

وبيّنت النشرة استيراد «رنجة»، بقيمة 71مليونا و903 آلاف دولار، بما يعادل مليارا و128 مليونا و877 ألف جنيه مصري تقريبا، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، مقابل 110ملايين و864 ألف دولار، بما يعادل مليارا و740 مليونا و564 ألفا و800 جنيه مصر تقريبا، خلال نفس الفترة في 2020 بنسبة انخفاض 35.1 % .

79.8 % زيادة في استيراد الأبقار الحية في 2021

ورصدت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية، حجم وقيمة استيراد المصريين من الأبقار الحية، مؤكدة أنها بلغت 253 مليونا و798ألف دولار، بما يعادل 3 مليارات و984 مليونا و628 ألفا و600 جنيه مصري تقريبا، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، مقابل 141 مليونا و167 ألف دولار بما يعادل 2 مليار و216 مليونا و321 ألفا و900 جنيه مصري ، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2020، وبنسبة زيادة بلغت 79.8% .