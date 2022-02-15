ضبط سائق توك توك بتهمة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان رمل بمديرية أمن الإسكندرية، من سائق أتوبيس نقل عام، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، بأنّه حال سيره بالأتوبيس قيادته أسفل أحد الكباري بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات على أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي عليه بالسب، كما حاول التعدي عليه بسلاح أبيض «كتر»، إلا أنّ الأهالي تمكنوا من فض المشاجرة.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد التوك توك، والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، ومركبة التوك توك دون لوحات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.