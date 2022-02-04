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محمود مسلم

ضبط المتهمين في «معركة السلاح الأبيض» بعين شمس

كتب:

الوطن
11:45 ص | الجمعة 04 فبراير 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها طرفي المشاجرة على بعضهما بالضرب.

مشاجرة بالسلاح الأبيض في عين شمس

وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة «يحملون جنسية إحدى الدول»، طرف أول، شخصين، مصابان بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان، 6 أشخاص، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض، وتبيّن أنّ الطرف الثاني اعتدى على الطرف الأول باستخدام الأسلحة البيضاء المشار إليها، ما تسبب في إصابتهما.

ضبط طرفي المشاجرة

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الطرف الثاني الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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