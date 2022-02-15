ضبط هارب من تنفيذ 59 حكما بـ70 سنة حبس

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم في دائرة مركز شرطة سمسطا ببني سويف، مطلوب التنفيذ عليه في 59 حكم حبس جزئي ومستأنف «تبديد»، بإجمالي حبس 70 سنة.

مواجهة المتهم

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ضبط الهاربين من تنفيذ أحكام

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجال استهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين.