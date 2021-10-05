ضبط شخص بالدقهلية بتهمة الإتجار في العملات الأجنبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية» بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية، بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم واعترافه بنشاطه

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام وصل إلى «5» ملايين جنيه مصري.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.