ضبط 37 ألف لتر جلسرين طبي وكحول منتهية الصلاحية في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، المسؤول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية «جلسرين - كحول»، مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد بمدة الصلاحية وبلد المنشأ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المضبوطات

كما عُثر داخل المخزن المشار إليه على «32000 لتر جلسرين طبي، 5000 لتر كحول، 1.360 طن بودرة مطهر منتهية الصلاحية» وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

مواجهة المتهم

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.