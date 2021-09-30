ضبط مستلزمات طبية مجهولة في حملة تموينية بالأقصر (صور)

تمكنت إدارة الرقابة التموينية التابعة لمديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، من تنفيذ حملة تموينية تفتيشية في مركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، بالتعاون مع إدارة تموين أرمنت.

تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، الدكتور تامر صلاح، والتي تضمنت تشديد الرقابة على جميع المخابز البلدية وكذلك الأسواق فضلًا عن المحلات التجارية، والتصدي لجميع المخالفين من التجار وأصحاب المخابز، مع التأكد من مدى إلتزام جميع التجار بقرارات وزارة التموين.

ضبط مخالفات ضد مخابز بلدية

وأوضح مديرية التموين بمحافظة الأقصر، في بيان رسمي، عن ضبط عدد من المخالفات في مجال المخابز البلدية، جاءت كالآتي: ضبط عدد 2 مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدد 1 مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن القانوني، وعدد 2 مخبز لعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة.

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر

كما قامت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بالمرور على محل مستلزمات طبية بأرمنت الوابورات، وبالتفتيش داخل المحل عُثر على كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، منها عدد 400 سرنجة حجم 5 مل، وعدد 300 سرنجة حجم 10 مل، وعدد 600 سرنجة حجم 3 مل، وعدد 50 قسطرة بول عادية، وعدد 24 علبة ماء اكسجين، وعدد 60 كيس قطن طبي ماص، وعدد 8 ماسك بالون.

تحرير محضر رسمي لاستكمال الإجراءات القانونية

كما تبين أن جميع المضبوطات، من سلع ومنتجات، ليس لها أي مستندات أو أوراق أو فواتير تؤكد صحتها ومصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تحت رقم 12103 لسنة 2021، جنح مركز أرمنت، ضد المدعو «ح. م. ح. أ.»، ويجري عرضه على النيابة العامة المختصة.