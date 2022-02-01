سداد 1.7 مليون.. إخلاء سبيل متهمين باختلاس مستلزمات طبية بالمنصورة

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهم الرابع «إبراهيم ز. أ.»، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وأحد المتهمين في قضية اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة ‏المركزي في غضون الفترة من 1/1/2021 حتى 31/5/2012، وذلك بعد سداد قيمة المخالفات المستحق عنه، وقيمتها 252 ألف جنيه.

وبذلك يصل إجمالي قيمة المبالغ المسددة مليون و700 الف جنيه، بعد سداد 2 من المتهمين في الجلسة السابقة لباقي المستحقات المالية، قبل ‏الفصل في الموضوع، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 30 مايو المقبل، لحين ورود تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة، مع استمرار حبس المتهم الخامس.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس ‏المحكمة، وعضوية كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار ‏محمد حسن عاشور، ‏وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي .

لجنة فحص مستندات الغسيل الكلوي

كانت المحكمة قد طلبت من لجنة الفحص أن تحدد اختصاص كل متهم من المتهمين، وهم «محمد ش. ش.»، المدير المالي والإداري بمستشفى ‏المنزلة المركزي السابق، توفى أثناء محاكمته، و«محسن س. أ.»، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية ‏بمستشفى المنزلة المركزي، و«نبوية م. م.»، ممرضة مسئولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى ‏المنزلة، و«إبراهيم ز. إ.»، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، ‏و«محمد أ. أ.»، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و«نسيم ع. ع.»، مسؤول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي في الفترة ‏من ‏‏1/1/2021 حتى 31/5/2012، وبيان الأعمال التي أسندت إليه بتلك الفترة، وبيان ما إذا كان قد ‏اختلس أو استولي علي كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بقسم الكلي الصناعي بمستشفى ‏المنزلة المركزي أو سهل لغيره ذلك من عدمه.

تضمن قرار الطلب من لجنة الفحص في الحالة الأولى، اختلاس مستلزمات طبية، بيان كيفية حدوث ذلك وقيمته، ‏وبيان ما إذا كان ذلك الاختلاس أو الاستيلاء قد ارتبط بجريمتي التزوير في محررات رسمية ‏واستعمالها من عدمه، وبيان ما إذا كان قد وقع تزوير بأي من أذون صرف تلك المستلزمات ‏الطبية ودفاتر المخازن من عدمه، وكذلك بيان القائم بذلك التزوير والاستعمال ‏والأضرار التي لحقت بأموال ومصالح جهة عمله وقيمتها إن وجدت، وبحث اعتراض الجهة ‏المبينة بمحضر 28/11/2021 من التقرير السابق تقديمه بالدعوى من لجنة الفحص المشكلة ‏بمعرفة النيابة العامة.‏

انتداب خبراء لفحص الفترة اختلاس المستلزمات

وصرحت المحكمة للخبراء المنتدبين الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية، للاطلاع على ما لديها ‏من مستندات خاصة بالدعوى، وقدرت المحكمة مبلغ 3 آلاف جنيه أمانة للخبراء، وحددت جلسة 31 مايو لنظر الدعوى حتى يرد التقرير، مع استمرار حبس المتهم الخامس لتلك الجلسة.‏

كان المحامي طارق عبد العزيز، محامي المتهمين، قدم لهيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة، إيصال بسداد وإيداع قيمة المخالفات كاملة، وقدرها مليون و700الف جنيه، عن 2 من المتهمين، وإيداعها بقسيمة للمحكمة بأحد البنوك، وأصدرت هيئة المحكمة قراراها بإخلاء سبيل 2 من المتهمين، وذلك بعد وفاة متهم من بين 3 محبوسين.

وترجع الواقعة إلى توجيه اتهامات للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين بمديرية الصحة بالدقهلية، ‏ومن الأمناء على الودائع، ‏اختلسوا ‏كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل ‏الكلوي بقسم الكلى ‏الصناعي ‏بمستشفى المنزلة المركزي.‏