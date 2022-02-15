نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها.. قلب أحمر وبلالين ورسالة خاصة

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها مع جمهورها، من خلال نشر عددا من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تميزت بالأجواء الاحتفالية، والبالونات الذهبية والحمراء، التي حمل بعض منها شكل قلب.

نسرين طافش: غمرتوا قلبي بالمحبة

ظهرت نسرين طافش، عبر «انستجرام»، مرتدية فستانا أحمر اللون، وعلقت على الصور: «شكرا للجميع على كل الرسائل والتعليقات والأمنيات الحلوة بعيد ميلادي»، مختتمة: «أسعدتوني وغمرتوا قلبي بالمحبة، شكرًا للكل».

المشاركة في مسلسل «جوقة عزيزة»

تشارك نسرين طافش، حاليًا في مسلسل «جوقة عزيزة»، للمخرج تامر إسحاق، وتأليف خلدون قتلان، ويشهد هذا العمل الدرامي، مشاركة مجموعة كبيرة من من نجوم الدراما السورية والعربية، بالإضافة إلى الفنان القدير سلوم حداد.

أبرز الأعمال الفنية

يذكر أن الفنانة نسرين طافش، ممثلة سورية من مدينة حلب، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2008، لتبدأ بعد ذلك مسيرتها الفنية.

ودخلت عالم الفن من خلال الأعمال الدرامية، إذ شاركت في البداية بمسلسل «هولاكو»، عام 2002، إخراج باسل الخطيب، وتأليف رياض عصمت، وشارك به مجموعة كبيرة من نجوم الفن، مثل: أيمن زيدان، نورمان أسعد، جيانا عيد، عبد الرحمن آل رشي، هاني النورماني، صباح الجزائري، وغيرهم من الفنانين.

وقدمت الفنانة السورية، بعدها عددا كبيرا من الأعمال الدرامية، إذ شاركت في مجموعة من المسلسلات الناجحة، مثل: «المداح»، في عام 2021، من خلال تجسيدها لشخصية رحاب، أمام النجم حمادة هلال، إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال، و«الوجه الآخر»، في عام 2020، إخراج سميح النقاش، وتأليف فداء الشندويلي، وماجد المصري، وغيرها من المسلسلات.