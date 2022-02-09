نسرين طافش «فاتنة عصرها» في رمضان 2022.. صورة بالأحمر من «جوقة عزيزة»

شوقت الفنانة نسرين طافش، الجمهور بخصوص عملها الدرامي المنتظر، ضمن سباق رمضان 2022، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة من كواليس تصوير مسلسلها «جوقة عزيزة»، للمخرج تامر إسحاق، وتأليف خلدون قتلان.

نسرين طافش: قصة فاتنة عصرها في «جوقة عزيزة»

أوضحت الفنانة نسرين طافش، أن مسلسل «جوقة عزيزة»، تدور أحداثه خلال إحدى حقبات الزمن الجميل، قائلة: «انتظروا قصة عزيزة، فاتنة عصرها مع جوقتها، في أحداث مشوقة من الزمن الجميل في مسلسل (جوقة عزيزة)، في شهر رمضان المبارك».

فريق عمل المسلسل

عن أبطال مسلسل «جوقة عزيزة»، قالت الفنانة نسرين طافش، إنه يشارك في تقديم هذا العمل الدرامي، نخبة كبيرة من من نجوم الدراما السورية والعربية، مع الفنان القدير سلوم حداد.

مشاركة في مسلسل «المداح»

يذكر أن الفنانة نسرين طافش، قد شاركت في مسلسل «المداح»، مع الفنان حمادة هلال، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2021.

وشارك في تقديم «المداح»، عدد كبير من نجوم الفن، مثل: أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان، محمد عز، رضوى البروكي، عمرو رمزي، محسن منصور، بسمة ماهر، وغيرهم من الفنانين، تأليف كلًا من: أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور قصة المسلسل، حول شخصية «صابر»، التي يجسدها الفنان حمادة هلال، وهو رجل متدين ومحبوب، لكن الحياة لا تسري على وتيرة واحدة دائمًا، فيقوم «صابر»، بقتل أقرب الناس إليه، وتنقلب الحياة رأسًا على عقب بعد ذلك، في جو ملئ بالدراما والأكشن.