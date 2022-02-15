رئيس الأسقفية ينعي الأنبا يوحنا قلته: وفاته خسارة للكنيسة

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الأنبا يوحنا قلته النائب البطريركي للكاثوليك الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

الأسقفية: الأنبا يوحنا قلته موسوعة ثقافية

وقال رئيس الأساقفة في بيان له ناعيا الأنبا يوحنا قلته: «فقدنا قامة فكرية وروحية حيث كان المطران الراحل يشكل حالة فريدة في ثقافته الموسوعية وعطائه الروحي طوال سنوات خدمته بالكنيسة الكاثوليكية معتبرًا فقدانه خسارة للكنيسة العامة»

وأضاف: «باسمى وباسم قساوسة وخدام وشعب الكنيسة الأسقفية نودعه على رجاء القيامة ونصلي لأسرته ومحبيه أن يمنحهم الله التعزية على فراقه.»

تفاصيل جنازة الأنبا يوحنا قلته

والجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، قد أعلنت عن وفاة الأنبا يوحنا قلته اليوم، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأوضحت الكنيسة تفاصيل مراسم الجنازة والرؤية والقداس الإلهي والدفن، والتي تبدأ اليوم وتستمر غدا.

وأشارت الكنيسة إلى أن المطارنة يستقبلون غدا قاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، بداية من الساعة السادسة حتى الساعة السابعة مساء، وسيقام قداس إلهي على روحه.