«البيت الأبيض» لـ بوتين: باب الدبوماسية ما زال مفتوحًا

قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن ما تقوله واشنطن للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن باب الدبوماسية ما زال مفتوحًا وهذا طريق تود الولايات المتحدة أن تسلكه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إنها لم تتلق بعد جواب موسكو على رسالة واشنطن ردا على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية نيد برايس، إن الخطوات الدبلوماسية اللاحقة ستعتمد على رد موسكو، مشيرا إلى أن واشنطن لم تر بعد أي دليل حقيقي على وقف التصعيد.

وأعرب برايس، عن قلق بلاده إزاء دعم بكين للموقف الروسي تجاه الأمن الأوروبي، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن ذلك يزعزع الوضع في أوروبا.

الخارجية الأمريكية: لا أحد يستطيع اتخاذ قرار الانضمام إلى «الناتو» نيابة عن كييف

وأضاف برايس، حول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» مستقبلا، أن لا أحد يستطيع اتخاذ القرار نيابة عن كييف وفرض القرار عليها أو على أي بلد آخر.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن جميع المقومات متوفرة لشن موسكو هجوما عنيفا على كييف، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في حديث لقناة «فرانس 5»، إن لا شيء يشير اليوم إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراره بذلك.

وأشار لودريان، إلى وضع عسكري لا يحتمل مع تصعيد متزايد، واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، أن الحاجة الملحة بالنسبة للجميع هي وقف التصعيد.

بدوره، نشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فيديو ظهر فيه مع زوجته يلينا، على خلفية الشائعات عن مغادرة عائلته البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني، دعا في وقت سابق، الموظفين الحكوميين الذين غادروا البلاد للعودة خلال 24 ساعة.

وقال زيلينسكي: «مساء الخير للجميع، في الـ14 من فبراير 2022 نصور هذا الفيديو مع زوجتي ليس من باب الصدفة، بل لأنه من المهم أن نعرض للجيمع أننا معا وفي البيت وفي أوكرانيا».

وهنأت زيلينسكايا، المواطنين بعيد الحب، ودعت زوجة الرئيس الأوكراني، مواطنيها ليحب بعضهم الآخر ويحبوا أوكرانيا.