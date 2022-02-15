حنفي جبالي يشارك في جلسة «النواب البحريني».. ورئيس المجلس يشيد بعلاقات البلدين

في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين، حضر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب البحريني، صباح اليوم الثلاثاء.

وألقت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، كلمة خلال الجلسة العامة رحبت فيها بالوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مُعربةً عن بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة التي تأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية والثنائية الوطيدة، وتفعيلاً لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة وتبادل الخبرات بين مجلسي النواب المصري والبحريني للاطلاع على إنجازات المسيرة التنموية الشاملة للبلدين الشقيقين.

مجلس النواب البحريني يشيد بالتعاون بين البلدين

وأشادت رئيسة مجلس النواب البحريني، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة .