قررت النيابة العامة عرض المتهم بتعذيب ابنة زوجته حتى الموت في الدقي، على الطب الشرعي؛ لإجراء الكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه؛ لبيان ما إذا كان المتهم كان تحت تأثير المواد المخدرة، وقت ارتكاب الواقعة من عدمه، كما أمرت النيابة العامة استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليها.

إصابات وكدمات في الجسد

كان قسم شرطة الدقي، تلقى بلاغاً من الأهالي بمقتل طفلة تدعى «سجدة» تبلغ من العمر 3 سنوات في دائرة قسم الشرطة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة للتأكد من صحتها، وعثرت القوات على جثة الطفلة، وتبين وجود إصابات وكدمات بأماكن متفرقة في الجسد، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

وبإجراء التحريات الأولية، وسؤال الأهل والجيران، تبين أن زوج والدة الطفلة مسجل خطر ويدعى «أشرف»، اعتدى على الطفلة بالضرب حتى فارقت الحياة، بسبب بكاء الطفلة ومحاولتها منعه من ضرب والدتها أثناء تشاجره معها، لخروج والدة المجني عليها دون علم المتهم على الرغم من رفضه.

ضبط المتهم وعرضه أمام جهات التحقيق

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأضاف أنه لم يقصد قتلها بل كان يرغب في تأديبها لمحاولتها منعه من ضرب والدتها.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

كما عرض المتهم على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام، وصرحت بدفن جثة الطفلة عقب انتهاء الصفة التشريحية.