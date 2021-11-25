الداخلية تكشف ملابسات مقتل طفلة بالبحيرة.. سائق فشل في اغتصابها فخنقها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تغيب طفلة بعد خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات القريبة من منزلها وعدم عودتها.

بلاغ بتغيب فتاة

وتبين بالتحريات الأمنية، أن والد الطفلة «مزارع - مقيم بدائرة المركز»، أرسلها لشراء بعض الأدوية إلا أنها لم تعد، وعلى الفور حرر محضرا في مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة بتغيب طفلته «سن 9» عقب خروجها من المنزل.

ضبط المتهم

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده إلى قيام «سائق – مقيم بدائرة المركز» باستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بحجة إعطائها شيء لوالدتها، وحاول التعدي عليها إلا أنها قامت بالصراخ فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، عقب ذلك قام بوضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من الجثمان.

المتهم يعترف بقتل الطفلة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن مكان إخفاء الجثمان «أعلى سطح مسكنه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.