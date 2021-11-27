مقتل طفلة على يد والدها في الإسماعيلية.. «ضربها حتى الموت»

لقيت طفلة مصرعها في مركز أبو صوير، بالإسماعيلية متأثرة بإصابتها قبل نقلها إلى المستشفى بعدما تعرضت للضرب على يد والدها وهو ما أدى إلى وفاتها في الحال، وألقت وحدة مباحث أبو صوير برئاسة المقدم محمد يونس الطحاوي القبض على الأب بتهمة قتل ابنته.

بلاغ بالواقعة

وكان تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مركز أبو صوير يفيد وفاة طفلة في عقدها الثاني من العمر داخل منزلها بمنطقة ترعة خمسة التابعة لقرية المنايف، على يد والدها في الأربعينات من عمره.

الأمن يصل لمكان الحادث

وانتقل على الفور قوة شرطية من مركز شرطة أبو صوير في الإسماعيلية ورجال البحث الجنائي إلى مكان الواقعة فيما تم العثور على الطفلة وتبين بالفحص أن جثة الطفلة بها بعض الإصابات.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة تابعة له إلى منطقة ترعة خمسة التابعة لمركز أبو صوير إلا أن الفتاة كانت فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الطفلة إلى مستشفى القصاصين المركزي فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مقتل أب على يد نجله في الإسماعيلية

وكان لقي أب في الخمسينيات من العمر مصرعه على يد نجله قبل عدة شهور في محافظة الإسماعيلية بسبب خلاف نشب بينهما.

وقالت مصادر أمنية، إن شاب في العشرينيات من العمر دخل في مشادة كلامية مع والده في المنزل في ثان أيام عيد الأضحى وخلال محاولة والده ضربه بالعصا طعنه الشاب طعنة نافذة أودت بحياته.

واعترف الشاب في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة، نافيا قصده قتله مشيرا إلى أنه فور إصابته طلب الإسعاف لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفي في الحال متأثرا بإصابته فأبلغ الشرطة.