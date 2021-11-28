تفاصيل مقتل طفلة الإسماعيلية على يد والدها.. قيدها وضربها حتى الموت

كشفت تحقيقات الجهات الأمنية، أن والد الطفلة «رحاب.م»، 12 سنة، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة أمس السبت، اعتاد علي ضربها هي وأشقائها بشكل متكرر شبه يومي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مركز شرطة أبوصوير، يفيد بإلقاء وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير برئاسة المقدم محمد يونس الطحاوي القبض على عاطل في الأربعينيات من عمره، لإتهامه بقتله ابنته بعد تقييدها وضربها حتى الموت.

التحريات الأولية: أب عاطل مدمن للمواد المخدرة

وكشفت التحريات الأولية عن المتهم بقتل ابنته في منطقة ترعة 5، التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير، أن الأب سبق اتهامه في 9 قضايا ما بين تعاطي وحيازة مواد مخدرة وضرب وتشاجر وسرقة بالإكراه وقضايا أخرى.

وقالت المصادر الأمنية في الإسماعيلية، إن المتهم اعتاد الاعتداء بالضرب على أبنائه السبعة بشكل متكرر وتقييدهم داخل المنزل، ما تسبب لبعضهم في إصابات أخرى، مشيرة إلى أنه عاطل عن العمل.

وأكدت المصادر أن زوجة المتهم على خلاف معه، وأنها اضطرت لترك المنزل قبل 7 أشهر بسبب الاعتداء عليها وضربها وضرب أبنائها.

تقييد الطفلة وضربها حتى الموت

وقالت المصادر الأمنية والطبية، إن الطفلة «رحاب»، 12 عاما، وصلت إلى المستشفى جثة هامدة بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة خلال ضرب والدها لها.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن الطفلة كان يظهر على جسدها آثار تقييد لها، واعتداء بالضرب بعصا أو ما يشببهها، لوجود آثار ضرب كبيرة على جسدها.

واعترف والد الطفلة أنه اعتدى عليها بالضرب بخرطوم بسبب عدم انصياعها لأوامره، ولإجبارها على عدم اللعب واللهو خارج المنزل، فيما تحفظت الشرطة على الحبل الذي استخدمه في تقييدها وأداة ارتكابه للجريمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.