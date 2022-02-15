اكتشاف طفرة جديدة من كورونا سريعة الانتشار.. «أوميكرون الخفي يتوحش»

أعلن خبراء في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، اكتشاف طفرة جديدة من السلالة الفرعية الجديدة لمتحور «أوميكرون الخفي» شديدة العدوى، تنتشر بسرعة في أنحاء البلاد، ما يشكل تهديدا جديدا لتطورات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

طفرة جديدة من «أوميكرون الخفي» في الدنمارك

قال العلماء الدنماركيين، إن الطفرة الجديدة لمتحور «أوميكرون الخفي» نتجت عن التغير في البروتين المسؤول عن حركة فيروس كورونا في خلايا الإنسان، ما يزيد من سرعة انتقالها من شخص إلى آخر، كما تكمن خصوصية هذه الطفرة الجديدة «H78Y» في البروتين «ORF3a»، الذي يتسبب في استجابات التهابية في خلايا الإنسان، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وأكد باحث في جامعة الأورال الفيدرالية، أن بروتين «ORF3a» يساعد على انتقال الفيروس داخل وخارج الخلية، ما يؤدي إلى تفشي الطفرة الجديدة بين المواطنين في الدنمارك بشكل سريع جدا، مضيفا أن البروتين يؤثر في عملية الالتهام الذاتي داخل الخلية، أي القدرة على تفكيك البروتينات مرة أخرى، إلى الأحماض الأمينية.

إصابات فيروس كورونا في كوبنهاجن

بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، سجلت الدنمارك نحو 29 ألفا و833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين سجلت 42 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2 مليون و397 ألفا و366 حالة إصابة، و4 آلاف و140 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

إنهاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا

تدرس هيئة الصحة الدنماركية، وقف برنامج التطعيم، اعتبارا من بداية فضل الربيع، بعد أن أصبح لدى المواطنين مناعة جيدة ضد فيروس كورونا ومتحوراته، في حين من المقرر وقف تطعيم الأطفال وإعطاء الجرعة الرابعة لكبار السن، الذين يعانون من أمراض نقص المناعة.

وذكرت الهيئة، إن التغطية العالية للقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد، خاصة بعد إعطاء الجرعة الثالثة، تمكن مسؤولي الصحة من التعامل مع العدوى المتزايدة، دون الإصابة بعدوى خطيرة.