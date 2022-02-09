ظهور إصابات بـ«أوميكرون» بين الحيوانات البرية لأول مرة في نيويورك

كشفت دراسات أمريكية، اليوم الأربعاء، عن إصابة الغزلان ذات الذيل الأبيض بجزيرة «ستاتن»، في نيويورك، بمتحوّر «أوميكرون» الجديد، كأول حيوانات برية تصاب بالفيروس.

وأشارت الدراسات إلى أنّ مجموعة من العلماء بجامعة ولاية بنسلفانيا، وجامعة شيكاجو، ومنظمة «وايت بافالو»، ومدينة نيويورك باركس آند ريكريشن، حللوا عينات دم لـ131 غزالا، خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى نهاية يناير الماضي، وأظهرت النتائج أن 15% من الحيوانات لديها أجسام مضادة لفيروس كورونا، كما أن 7 من أصل 68 غزالا أصيب بالعدوى أثناء اختبارها بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل، مع ظهور تسلسل الجينوم الكامل لمتحوّر أوميكرون.

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، فمن المتوقع، أن تكون بعض الحيوانات البرية المصابة بمتحور «أوميكرون»، أصيبت سابقا بمتحوّرات فيروس كورونا الأخرى، حيث أنّ الفيروس لديه القدرة على التهرب بشكل فعّال من دفاعات الجهاز المناعي لدى الحيوانات.

انتقال فيروس كورونا ومتحوراته من البشر إلى الحيوانات

وقال فريق البحث، إنّ متحور «أوميكرون» انتقل من البشر المصابين بنيويورك للغزلان، داعيا إلى ضرورة المراقبة الشاملة لجميع أنواع الحيوانات المعرضة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك من أجل تقييم وتحديد المخاطر المحتملة بشكل أفضل.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت الدراسات أن 80% من عينات الغزلان التي سُحبت للاختبار فى الفترة من ديسمبر 2020 ويناير 2021 بولاية «أيوا»، أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، ولا تزال الأبحاث جارية بشأن الآلية الدقيقة لكيفية نقل البشر المصابين بكورونا، الفيروس إلى الغزلان.