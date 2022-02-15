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الهجرة تطلق منصات رواد الأعمال المصريين بالخارج للترويج للفرص الاستثمارية

كتب:

منة عبده
12:10 م | الثلاثاء 15 فبراير 2022
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق صفحتين متخصصتين لرواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«لينكد إن»، بناء على تكليفات دولة رئيس الوزراء بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر، والإصدار الرابع من خريطة الاستثمار الصناعي.

توثيق أواصر التعاون بين رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتبادل الخبرات مع الأشقاء في أفريقيا، وبحضور السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، حيث عرضت خطة العمل، في الفترة المقبلة، وتخصيص رابط تسجيل رواد الأعمال من المصريين بالخارج والأفارقة، عبر الرابط.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم بأن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية لاستعادة مصر مكانتها ودورها المحوري في أفريقيا، وتوجيهات فخامته للتعاون والتكامل مع الدول الأفريقية اقتصاديا وتجاريا وصناعيا، وهو ما تم تأكيده خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وتابعت وزيرة الهجرة بأن تلك الصفحات تهدف لتكون منصات تجمع رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، مستهدفة الترويج للفرص الاستثمارية التي تطلقها مصر في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة.

منصات تجمع رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة

وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية على تعظيم الاستثمارات في مصر، تماشيا مع الطفرة التي تشهدها مختلف القطاعات وتطوير البنى التحتية في مصر، لتهيئة المناخ الاستثماري لتوطين الصناعات في مصر وتبادل الخبرات مع الأشقاء في القارة السمراء.

واستطردت سيادتها قائلة: «إننا حريصون على توثيق أواصر التعاون بين رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، تحقيقا لمستقبل أفضل، في إطار ما تحظى به من مصر من فرص استثمار واعدة، تجتذب الكثير من الشركات العالمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال المصريين في الخارج بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل».

وتابعت وزيرة الهجرة بأنه يمكن متابعة المبادرة على "فيسبوك" عبر الرابط التالي.

والمتابعة أيضًا على «لينكد إن» عبر الرابط التالي.

 

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بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.