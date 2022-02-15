التعليم تجتمع بموجهي عموم الدراسات الاجتماعية للتعريف بـ«الحقيبة التدريبية»

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا لموجهي عموم مادة الدراسات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تدريب موجهي عموم مادة الدراسات الاجتماعية

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، أنّ الاجتماع لتدريب موجهي عموم مادة الدراسات الاجتماعية على كيفية استخدام الحقيبة التدريبية، التي تهدف إلى تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية خاصة معلمي الصف الرابع الابتدائي، وكيفية التخطيط الجيد لمحتوى المنهج في ضوء فلسفة التعليم الجديدة، وبما يكون في صالح بناء الإنسان المصري، وكيفية توظيف دليل المعلم والتعامل مع فئات الدمج المختلفة.

أهمية دور المعلم

وركز الدكتور رضا حجازي، أثناء الاجتماع على أهمية دور المعلم ووجود مناهج دراسية مطورة تم بنائها وفقًا للمعايير العالمية تهدف لبناء المواطن المصري المبدع المستنير، المنتمي لوطنه وقارته وعالمه المتمسك بتراثه وهويته المصرية، والقادر على المنافسة العالمية، الأمر الذي تنادي به القيادة السياسية، وعلى إيمان وزارة التربية والتعليم بدور المعلم وجميع مؤسسات الدولة في بناء المواطن المصري القادر على استعادة الأمجاد المصرية.

يذكر أنّ الوزارة نظمت العديد من الاجتماعات لتنفيذ البرامج التدريبية لجميع المواد الدراسية.