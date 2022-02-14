التعليم تكلف المديريات بالانتهاء من تدريب معلمي «رابعة» قبل الخميس

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ خطة تنمية المواد الدراسية، لوضع آليات الحقيبة التدريبية، التي بدأت 9 إلى 17 فبراير، لتدريب معلمي الصف الرابع الإبتدائي، قبل انتهاء إجازة نصف العام، التي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل، وبدء الفصل الدراسي الثاني، السبت 19 فبراير.

تجهيز قاعات تدريب مناسبة بكل إدارة تعليمية

حددت وزارة التعليم، خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، مواعيد تدريب معلمين الصف الرابع الابتدائي في كل مادة «اللغة الأنجليزية- اللغة العربية- الدراسات الإجتماعية- الرياضيات- الحاسب الآلي- العلوم» بمحافظة البحيرة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه جرى تجهيز قاعات تدريب مناسبة بكل إدارة تعليمية، كافية لاستيعاب المعلمين الذين يدرسون المواد الدراسية الأساسية للصف الرابع، خلال الفترة المتبقية من إجازة نصف العام.

وأكدت وزارة التعليم، أنّ التدريب إجباريا وليس اختياريا، ويستهدف تدريب المعلمين، على أحدث الأساليب التربوية لشرح المناهج المطورة للطلاب، وتقديم المعلومة بطريقة مثالية، وبأسلوب علمي، ودون تعقيد أو تعجيز.

مواعيد تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي

بدأت محافظة البحيرة، اليوم، تدريب معلمي رابعة ابتدائي، طبقاً للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم وهي كالأتي:

- من يوم 14- 16 فبراير تدريب معلمي الحاسب الآلي.

- من يوم 15- 17 فبراير تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة الأنجليزية.

- من يوم 15- 17 فبراير تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة العربية.

- من يوم 15- 17 فبراير تدريب معلمي الصف الرابع في مادة الدراسات الإجتماعية.

- من يوم 15- 17 فبراير تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي في مادة الرياضيات.

- من يوم 15- 17 فبراير تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي في مادة العلوم.