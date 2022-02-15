إجراءات صارمة من التعليم لكشف تحويلات «اللجان المحظورة» بالثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن تسجيل استمارة امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022، بالمخالفة على اللجان التي عليها محاذير، وتتطلب شروطا خاصة للتسجيل عليها لأداء الامتحان فيها، سوف يتبعه إجراءات من الوزارة، تصل إلى استبعاد الطالب من هذه اللجنة، وإعادته مرة أخرى للجنة التي امتحن فيها بالصف الثاني الثانوي.

اشتراطات خاصة للجان الشغب بالثانوية العامة

قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك قائمة بأسماء لجان الامتحانات المحظور تسجيل استمارات عليها، إلا للطلاب الذين امتحنوا فيها العام الماضي، وهم في الصف الثاني الثانوي، لمنع أي محاولات غش أو شغب أو ترهيب للمراقبين، موضحا أن تلك اللجان شهدت خلال امتحانات الثانوية العامة الماضية، بعض المشكلات، وتم السيطرة عليها، لكن هذا العام وضعت اشتراطات خاصة للتسجيل عليها، لأداء الامتحانات فيها.

مراجعة أوراق الطلاب المسجلين في اللجان المحظورة

أشار المصدر، إلى أنه ستتم مراجعة أوراق الطلاب المسجلين على هذه اللجان، لأداء امتحانات الثانوية العامة فيها، لمعرفة مدى إقامتهم في المنطقة الواقعة بها لجنة الامتحان، أم قاموا بالتحويل إليها بالمخالفة، مشددا على أنه ستتم إعادة الطلاب المحولين بالمخالفة للجانهم التي أدوا فيها امتحانات الصف الثاني الثانوي.

قائمة اللجان المحكومة بشروط خاصة

تضم قائمة لجان الثانوية العامة، التي لها شروط خاصة في تسجيل استمارة الثانوية العامة عليها، في الجيزة: «الباويطي، الحوامدية، البدرشين، العياط، أبوالنمرس، الصف، أطفيح»، وفي القليوبية: «كفرشكر، ورش أبوزعبل، الخانكة، العمار، الخصوص، القلج».

وفي الإسكندرية «برج العرب»، وفي البحيرة: «وادي النطرون، إدكو، رشيد، كفرالدوار، أبوالمطامير، حوش عيسى، التحرير، الرحمانية، النوبارية»، وفي كفرالشيخ: «سيدي سالم، مطوبس، بيلا، بلطيم، الحامول، فوه»، وفي الدقهلية: «شربين، ميت سلسبيل، رأس الخليج، بلقاس، منية النصر، بني عبيد»، وفي الشرقية: «ههيا، أبوكبير، الصالحية، الحسينية»، وفي المنوفية: «منوف، الخطاطبة، مدينة السادان، أشمون».

وفي دمياط: «دمياط الجديدة، الروضة، كفرالبطيخ، السرو، الزرقا»، وفي أسيوط: «البداري، ديروط، صدفا، ساحل سليم، أبنوب، الفتح»، وفي سوهاج: «جهينة، ساقلته، برديس، دار السلام، إدفا»، وفي قنا: «نقادة، أبوتشت، دشنا»، وفي الأقصر: «أرمنت، البياضية»، وفي أسوان: «السباعية، نصر النوبة، تهجير النوبة، كلابشة».

وشدد المصدر، على أنه تم التنبيه على المسؤولين في الإدارات التعليمية، بعدم التوقيع على أوراق التحويل إلى تلك اللجان، قبل التأكد من أن الطالب مر على فترة إقامته بذات المنطقة، عاما دراسيا سابقا، وأدى في اللجنة التي سجل عليها الاستمارة امتحانات الصف الثاني الثانوي.