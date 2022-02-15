التعليم توقع مذكرة تفاهم مع «جوته» لرفع مستوى تدريس الألمانية بالمدارس

وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم مع معهد جوته، المركز الثقافي التابع لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لترسيخ التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومعهد جوته في مجالات دراسة وتدريس اللغة الألمانية، بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في القاهرة السيد فرانك هارتمان.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والأستاذة مني أيوب مستشار الوزير للتعليم الخاص والدولي، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي، والسيدة سوزانا هوون، المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد سيباستيان فوتر، مدير قسم اللغة في معهد جوته القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة ومعهد جوته.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومعهد جوته في مجالات دراسة وتدريس اللغة الألمانية، والتأهيل والتطوير المهني لمعلمي اللغة الألمانية، وكذلك تأهيل المعلمين والقيادات المدرسية، وتوفر مذكرة التفاهم كذلك الفرصة للطلاب المتميزين الحصول على المنح المخصصة لتعلم اللغة الألمانية، والمشاركة في برامج التبادل للطلاب والمعلمين، وإيفاد الخبراء في مجالات التربية والتعليم.

وأكد الدكتور طارق شوقي، على أهمية العلاقات المصرية الألمانية خاصة فى مجال التعليم، مشيرًا إلى أن هناك مجالات كثيرة للتعاون المشترك، ومنها مذكرة التفاهم التي نوقعها مع معهد جوته فى العديد من المشروعات التعليمية لتدريب المعلمين من خلال برنامج رفع الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الألمانية على مستوى الجمهورية، وتدريب القيادات التربوية، وتطوير مناهج اللغة الألمانية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون من خلال تفعيل برامج جديدة؛ لخدمة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد السفير الألماني في القاهرة السيد فرانك هارتمان، على أهمية التعاون المصري الألماني في مجالي التعليم واللغة ممثلاً في وزارة التربية والتعليم المصرية ومعهد جوته، وأضاف قائلًا: "من وجهة نظر السفارة الألمانية، يعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة هامة لتوثيق وتطوير سبل التعاون بين معهد جوته ووزارة التربية والتعليم في إطار خطة تطوير التعليم الحالية، حيث أن الجانب الألماني يدعم مجهودات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى خلق نظام تعليمي حديث مبنى على المشاركة، ويلبي احتياجات المجتمع".

وعبرت سوزانا هوون عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم قائلة: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التربية والتعليم، فنحن نعمل في معهد جوته القاهرة والإسكندرية منذ أكثر من ستين عامًا من أجل تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الثقافة والتعليم، فعلى سبيل المثال نتعاون عبر عقود مع وزارة التربية والتعليم تعاونًا وثيقًا في دعم تدريس اللغة الألمانية في المدارس الحكومية، وتقديم برامج التدريب المستمر لمعلمي اللغة الألمانية، وتقديم المشروعات للطلاب والطالبات.

وفي إطار خطة الإصلاح في قطاع التعليم، وفقًا لمذكرة التفاهم، يدعم معهد جوته خطة وزارة التربية والتعليم الهادفة إلى تدريس اللغة الألمانية ابتداءً من الصف الأول الإعدادي، فمن جانب، تعد هذه الاتفاقية تأكيدًا للتعاون المستمر منذ سنوات طويلة والمبني على الثقة المتبادلة، ومن الجانب الآخر أساسًا قويًا لمزيد من المشروعات في المستقبل".