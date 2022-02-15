أحداث الحلقة 134 من مسلسل أبو العروسة.. طلاق هاجر قبل فرحها بساعات

تصدر مسلسل أبو العروسة، محرك البحث «جوجل»، بعد عرض أحداث الحلقة 134، ليلة أمس، إذ بدأ الجمهور يبحث بقوة عن مشهد حنة وفرح «هاجر»، التي تجسد دورها الفنانة كارولين عزمي، بعدما اكتشفت خيانته لها، قبل الزفاف بساعات.

طلاق هاجر في ليلة الحنة

شهدت الحلقة 134، من مسلسل أبو العروسة، اكتشاف «هاجر» خيانة قبل زفافها بساعات، إذ تم إرسال فيديو لها عبر هاتفها، في ليلة الحنة، ظهر عريسها خلاله في وضع مخل مع مهندسة الديكور في منزل الزوجية، وذهبت الفتاة لتبلغ ما حدث إلى والدها «عبد الحميد» الذي بؤدي دوره الفنان سيد رجب، ليعلن بعدها عدم اكتمال الزيجة، وأن كل شيء قسمة ونصيب، ويطلب منه أن ينفصل عن ابنته، وبالفعل تنتهي الحلقة، بعد طلاق هاجر.

انهيار أم العروسة بعد الطلاق

تدخل والدة هاجر في حالة نفسية سيئة، وتنهار من البكاء على ابنتها، التي انكسرت فرحتها قبل حفل زفافها بساعات قليلة.

مواعيد عرض مسلسل «أبو العروسة 3»

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل «أبوالعروسة»، التي تبدأ حلقاته أسبوعيا من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على قناة «dmc»، ويُعاد عرض الحلقة في الساعة الثانية صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

بينما تعرض الحلقة على قناة «dmc دراما»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والإعادة الساعة الثامنة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا.

أبطال الجزء الثالث من المسلسل

مسلسل «أبو العروسة 3» من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومحمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، ولاء الشريف، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.