«العوضي»: الناس بتحبني أنا وياسمين علشان حقيقيين وطبيعيين «فيديو»

قال الفنان أحمد العوضي، إن سر حب الجمهور له والفنانة ياسمين عبدالعزيز زوجته، يرجع للمصداقية التي يراها الجمهور بهما، موضحًا: «الناس شايفينا طبيعيين وحقيقيين، والناس بتعرف كل ما هو حقيقي ومش حقيقي»، مؤكدًا أنهما مثلهما مثل أي ثنائي يحدث بينهما مشاكل، ولكنها مشاكل عادية مثل التي تحدث بين أي ثنائي سواء أصدقاء أو أشقاء أو أزواج.

العوضي: أعبر عن حبي لزوجتي بالأفعال

وأضاف «العوضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء السباعي والإعلامي تامر جابر ببرنامج «زق عجلك»، المذاع عبر أثير إذاعة «شعبي إف إم»، أنه يبادر بالصلح في حال حدوث أي خلاف بينه وبين زوجته، ويرى أن هذا الأمر لا يقلل منه على الإطلاق، كاشفًا أنه يعبر عن حبه لزوجته بالأفعال ولكن التعبير عن الحب بالكلمات أمر مهم أيضًا، معقبًا: ولكن الأفعال أغلى من الكلمات.

العوضي: أصلي من منطقة شعبية وبحب الناس وبيحبوني

وتابع العوضي أن وقوفه إلى جانب زوجته في أزمتها الصحية الأخيرة أمر طبيعي ولم يفعل شئ زيادة عن الطبيعي، موضحًا أن سر قربه وشعبيته لدى الجمهور خصوصا في الأماكن الشعبية يرجع لكون أصوله من منطقة شعبية أيضًا، معقبًا: «علشان أصلي من منطقة شعبية فبحبهم وبيحبوني، والكلام اللي بقوله بيعلق مع الناس وبيكرروه زي (على الله حكايتك) وغيرها من الجمل اللي بتعلق مع الناس».

وأشار العوضي إلى أنه شخص عصبي للغاية، ولكن ياسمين عبدالعزيز تتحمل هذه العصبية وهو أمر يجعله ممتن لها دائمًا، مشددًا على أن الرياضة شئ مهم للغاية بالنسبة لهما، موضحًا: «الرياضة كل حياتي أنا وياسمين، وهي بتتمرن بس مش معايا، لأني بلعب تمارين قتالية إلى حد ما زي البوكس وألعاب قتالية تانية».