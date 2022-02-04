أحمد العوضي يدعم محمد شريف بعد تغييره أمام الكاميرون: كلنا عارفين قيمتك

حرص الفنان أحمد العوضي، على تقديم الدعم لمهاجم منتخب مصر محمد شريف، بعد تبديله خلال مباراة مصر والكاميرون أمس، بعد دقائق قليلة من نزوله خلال أحداث الشوط الإضافي الثاني.

أحمد العوضي يقدم الدعم لـ محمد شريف

ونشر أحمد العوضي صورة محمد شريف، وعلق عليها: «أنت لاعب كبير وهداف الدوري وهداف دوري الأبطال، وكلنا نعرف قيمتك، وتبديلك إمبارح محدش فينا خده ضدك أو تقليل منك، بالعكس كلنا بنحبك وبنقدرك كلاعب كبير، وفهمناه إنه تبديل لضربات الجزاء، قيمتك محفوظة يا كابتن، والأهم إننا كسبنا وكلكم عندنا واحد».

أحمد العوضي يهاجم قائد الكاميرون

وكان الفنان أحمد العوضي، قد هاجم اللاعب الكاميروني فينيست أبو بكر، قائد منتخب الأسود، قبل مباراة مصر في نصف نهائي إمم أفريقيا، التي أقيمت أمس، بعد أن هاجم لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وقال خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج الإذاعية: «أتمنى الفوز والتوفيق لمنتخب الكاميرون.. صلاح لا يثير إعجابي وغير منبهر به، وبأدائه في مصر أو بمنتخب مصر.. فهو لا يقدم شيئا سوى الأهداف».

ليقوم «العوضي» بنشر صورته عبر حسابه على «فيس بوك»، ويعلق عليها: «لا وانت صلاة النبي عليك بطل العالم، ياعم ما حدش يعرفك».

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي، كان مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي شارك به في دراما رمضان 2021، برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وخالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.