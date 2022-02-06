أحمد العوضي: أتوقع فوز مصر علي السنغال بهدفين نظيفين

توقع النجم أحمد العوضي فوز المنتخب الوطني على نظيره السنغالي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الأحد علي ملعب «باول بيا» الأوليمبي في مدينة ياوندي الكاميرونية.

وقال «العوضي» في تصريح خاص لـ «الوطن» إن المنتخب المصري يملك كل الأسلحة التي تؤهله للفوز في مباراة اليوم، مضيفا أنه يتوقع انتهاء المباراة لصالح منتخبنا الوطني بهدفين نظيفين.

الكاميرون كانت بوابة مصر نحو النهائي

وجاء تأهل مصر إلي المباراة النهائية بعد التغلب علي الكاميرون صاحب الأرض والجمهور بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف، حيث سيطر المنتخب الوطني علي مجريات اللقاء، وأهدر أكثر من فرصة محققة، كان أبرزها انفراد تام لـ محمد صلاح، فيما تأهل المنتخب السنغالي إلي النهائي بعد فوزه علي منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويدير الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز (39 عام) مباراة اليوم بعد اختياره من جانب لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لهذه المباراة، بينما سيتولى مواطنه زخاري سويلا وتاني سورو من ليسوتو تقنية الفار، في حين سيكون جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية حكما رابعا، كما سيشرف على تقنية الفيديو ( VAR) الحكمان المغربيان عادل زوراق بشرى وزكريا برنس.

10 طائرات لنقل الجمهور المصري إلي الكاميرون

وفي السياق ذاته، غادر أعداد كبيرة من الجمهور المصري مطار القاهرة، صباح اليوم، بعد تخصيص 10 طائرات لنقل الجمهور إلي الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني أمام المنتخب السنغالي.