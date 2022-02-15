«عبد العاطي»: نستعد للأحداث المناخية المتطرفة.. وسيناريوهات للتعامل مع ارتفاع منسوب البحر

طالب الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، برفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، لاسيما وأن مصر تشهد تحديات كبيرة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مؤكدا أن التغيرات المناخية تسببت في جفاف كبير في بعض المناطق، مشيرا إلى أن شرق أفريقيا يشهد جفاف في مناطق عديدة.

وقال وزير الري: «نستعد للأحداث المناخية المتطرفة سواء الجفاف الشديد أو الفيضانات الكبيرة، ونضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر وهناك مشروعات أخرى لحماية الدلتا، مؤكدا تخزين حصاد السيول للاستفادة بها وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض».

السدود في أفريقيا

وبشأن السدود في أفريقيا، جدد وزير الري التأكيد على أن مصر تدعم التنمية في القارة، ولسنا ضد بناء السدود، بل شاركنا في بناء بعضها ببعض الدول الإفريقية، متابعا: «ما نطالب به هو أن يكون هناك اتفاق لملء وتشغيل سد إثيوبيا».

وأكد الوزير أن المتابعين للتجربة المصرية في ترشيد استخدام المياه يشيدون بها، قائلا: «الدولة تقوم بجهود لتحلية مياه البحر منذ عام 2016 والتنمية على ساحل البحر المتوسط والأحمر».

وحذر الوزير من خطورة التعديات على الأراضي الزراعية، بالقول: «خسرنا ما يقرب من 2 مليون فدان بسبب التعديات على الاراضي الزراعية، وهذا التعدي يتسبب في تلوث البيئة، لذلك لابد من تعويض ما ضاع من الأراضي لأن نصيب الفرد تراجع كثيرا».

مشروعات كبيرة لتوفير المياه

واشار عبد العاطي ان مصر قامت بمشروعات كبيرة لتوفير المياه منها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعمل بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، لتصبح أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثيًا في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، وذلك بطاقة 7.5 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا، بالإضافة محطة «المحسمة» لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية.